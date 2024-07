Brasil desfilou em barco no Rio Sena durante abertura das Olimpíadas - AFP

Publicado 26/07/2024 14:43 | Atualizado 26/07/2024 15:17

abertura da Olimpíada de Paris. No início da tarde desta sexta-feira (26), a delegação brasileira ocupou uma das embarcações e desfilou pelas águas do Rio Sena durante a cerimônia. fotogaleria França - Com 130 pessoas a bordo, sendo 50 atletas, o barco com a delegação do Brasil já deu o ar das graça na. No início da tarde desta sexta-feira (26), a delegação brasileira ocupou uma das embarcações e desfilou pelas águas do Rio Sena durante a cerimônia.

O uniforme da delegação brasileira teve detalhes bordados a mão por mulheres do semiárido do Rio Grande do Norte, com araras, tucanos e onças em jaquetas jeans.

Na cerimônia de abertura, Isaquias Queiroz e Raquel Kochhann foram os porta-bandeiras do Brasil. Os dois, inclusive, eram os mais animados durante a preparação no barco.

A cerimônia de abertura, às margens do Rio Sena, teve início às 14h30 (de Brasília).