Margens do Rio Sena já começam a ser ocupadas para abertura da Olimpíada de Paris - AFP

Margens do Rio Sena já começam a ser ocupadas para abertura da Olimpíada de ParisAFP

Publicado 26/07/2024 13:32 | Atualizado 26/07/2024 14:21

França - Falta pouco para os Jogos Olímpicos de Paris serem oficialmente abertos. No início da tarde desta sexta-feira (26), o público já começou a ocupar as margens do Rio Sena, onde a cerimônia acontecerá a partir das 14h30 (de Brasília). Mesmo sob chuva, os franceses devem lotar o evento.

A ideia ousada de tirar a abertura das Olimpíadas de dentro de um estádio gera grande expectativa. Milhares de atletas estarão navegando ao longo do Rio Sena ao pôr do sol. O desfile será encerrado ao redor da praça Trocadéro - onde o desfile terminará com vista para a Torre Eiffel.

O percurso será de 6km e irá da Ponte d'Austerlitz até a Ponte d'Iéna. De acordo com a organização dos Jogos, serão 320 mil expectadores às margens do Sena, sendo 220 ingressos gratuitos e 100 mil pagantes.

Após a ousadia na abertura, a cerimônia de encerramento será tradicional. Ela acontecerá no dia 11 de agosto, dentro do Stade de France, que terá recebido as competições de atletismo.