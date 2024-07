Rayssa Leal compartilha foto com amiga Letícia Bufoni na Vila Olímpica de Paris - Reprodução / Instagram

Rayssa Leal compartilha foto com amiga Letícia Bufoni na Vila Olímpica de ParisReprodução / Instagram

Rio - Mesmo sem competir nos Jogos de 2024, a skatista Letícia Bufoni está em Paris e aproveitou para visitar a "filha" Rayssa Leal na vila dos atletas, nesta sexta-feira (26), antes do início da competição. Em sua rede social, a "fadinha" postou uma foto ao lado da veterana, com quem tem uma relação de amizade.

Primeira campeã da edição feminina da Street League Skateboarding (SLS) - equivalente ao mundial da categoria - em 2015, Bufoni chegou à capital francesa na quinta-feira (25) para comentar os Jogos pela TV Globo. Ela aproveitou para visitar a amiga Rayssa Leal e passou a manhã desta sexta ao lado da amiga.

Em sua conta no Instagram, Rayssa postou uma foto ao lado de Bufoni. A paulista também compartilhou o momento em sua rede social, ao publicar uma foto ao lado de medalhista de prata em Tóquio 2020 e da ex-skatista Tatiana Lobo, que trabalhou na gerência da Confederação Brasileira de Skate (CBSk) e hoje é funcionária administrativa do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

"O trio de Tóquio está de volta", escreveu Letícia.

Nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, a paulista dividiu quarto com Rayssa e estreitou laços com a "fadinha". Nesta edição, no entanto, a veterana decidiu não participar da competição para focar em outros projetos, como se aventurar no automobilismo.

Depois de um imbróglio com Comitê Olímpico do Brasil (COB) por não ter conseguido uma liberação para que sua mãe, Lilian Mendes, pudesse acompanhá-la na Vila Olímpica de Paris por conta de uma limitação no números de credenciais, Rayssa terá a companhia de Tatiana Lobo durante a competição.

Na última quarta-feira (24), Bufoni chegou a brincar com a situação em sua conta no X (antigo twitter). "Calma que a mami embarca pra Paris pra colocar ordem no barraco. Ninguém mexe com a minha filha... mexeu com ela mexeu comigo!", escreveu.