Afastada dos palcos há cinco anos, Céline Dion se apresenta na abertura da Olimpíada de ParisReprodução

Publicado 26/07/2024 19:30 | Atualizado 26/07/2024 20:09

Rio - Afastada dos palcos há cinco anos, Céline Dion se apresentou, nesta sexta-feira (26), na abertura da Olimpíada de Paris de 2024. A cantora, que foi diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida , surgiu perto da Torre Eiffel logo após o acendimento da pira olímpica.

Emocionada, a cantora de 56 anos mostrou todo seu talento e soltou a voz com a música "Hymne À L'amour", de Édith Piaf, no encerramento do evento. No X, antigo Twitter, os telespectadores repercutiram a apresentação e enalteceram a perfomance de Céline.

"Caramba, Céline Dion, mesmo com tudo que está passando, encerrando a abertura da Olímpiada. Melhor momento do evento", disse um internauta. "De arrepiar Celine Dion cantando na Torre Eiffel na abertura da Olimpíada em Paris", afirmou outro. "Maravilhosa", pontuou uma pessoa.

Celine Dion foi diagnosticada com a Síndrome da Pessoa Rígida em 2022. A doença afeta o sistema nervoso central, especificamente o cérebro e a medula espinhal. A síndrome é uma condição neurológica rara e causa espasmos musculares e debilitantes.

No ano passado, a artista Céline Dion adiou os shows de 2023 para 2024 e cancelou oito apresentações no verão do Hemisfério Norte. Os primeiros sintomas da doença apareceram em 2021, quando ela precisou deixar Las Vegas por problemas de saúde. Na ocasião, Celine se mudou para sua mansão avaliada em R$ 6 milhões, em Henderson, em Nevada.