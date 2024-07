Pira olímpica dos Jogos de Paris ficará içada em um balão - Peter Cziborra / POOL / AFP

Pira olímpica dos Jogos de Paris ficará içada em um balãoPeter Cziborra / POOL / AFP

Publicado 26/07/2024 19:49

A Olimpíada de Paris foi oficialmente aberta nesta sexta-feira (26) com uma festa grandiosa a céu aberto. Após todas as delegações cruzarem o Rio Sena de barco, o judoca Teddy Riner e a ex-velocista Marie José-Perec acenderam a pira olímpica, que ficará içada em um balão a 30 metros do chão. Mas qual o motivo da escolha inusitada? Rio -com uma festa grandiosa a céu aberto. Após todas as delegações cruzarem o Rio Sena de barco,, que. Mas qual o motivo da escolha inusitada?

A ideia é homenagear o francês Jacques Charles, responsável por construir o primeiro balão de hidrogênio, que voou no dia 1º de dezembro de 1783 diante de mais de 400 mil pessoas no Jardim das Tulherias, mesmo local onde a pira foi acesa nesta sexta. Durante anos, essa foi a única forma de se voar, já que o avião só foi inventado em 1903.

A pira recebeu o apelido da organização das Olimpíadas de Caldeirão. Ela é formada por um anel de fogo com sete metros de diâmetro acoplado a um balão de ar quente e, como ficará no céu do Jardim das Tulherias, poderá ser vista de diversos pontos da cidade.

A chama das Olimpíadas ficará acesa até o dia 11 de agosto, quando os Jogos chegam ao fim. A cerimônia de encerramento será no Stade de France.