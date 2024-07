Desfile da delegação brasileira no Rio Sena - Carl de Souza / POOL / AFP

Publicado 26/07/2024 20:50 | Atualizado 26/07/2024 20:50

França - A Cerimônia de abertura desta sexta-feira (26) abriu oficialmente os Jogos Olímpicos de Paris . A partir deste sábado (27), os torcedores terão um dia cheio de competições. Abaixo, confira a agenda do Time Brasil:

REMO

4h - Lucas Verthein (Bateria - skiff simples masculino).

5h12 - Beatriz Tavares Cardoso (Bateria - skiff simples feminino).

HIPISMO

4h30 - Carlos Parro, Rafael Losano e Marcio Carvalho Jorge (CCE, adestramento individual e por equipes).

JUDÔ



Natasha Ferreira (48kg) e Michel Augusto (60kg) representam o Brasil neste sábado.

Entre 5h e 8h16 - Eliminatórias, oitavas e quartas de final.

Entre 11h e 13h09 - Repescagem, semifinal, disputa do bronze e final.

TIRO ESPORTIVO

5h30 - Philipe Chateaubrian (Classificação: pistola de ar 10m masculino).

GINÁSTICA ARTÍSTICA

6h - Diogo Soares (Classificatória: individual geral).

6h - Arthur Nory (Classificatória: barra fixa).

NATAÇÃO (ELIMINATÓRIAS)

6h12 - Mafê Costa e Gabrielle Roncatto (400m livre feminino).

6h45 - Eduardo Moraes e Guilherme Costa (400m livre masculino).

7h15 - Revezamento 4x100m livre feminino.

7h26 - Revezamento 4x100m livre masculino.

NATAÇÃO (FINAIS)

15h42 - 400m livre feminino.

15h52 - 400m livre masculino.

16h34 - Revezamento 4x100m livre feminino.

16h44 - Revezamento 4x100m livre masculino.

SKATE STREET (MASCULINO)

Kevin Hoefler, Giovanni Vianna e Felipe Gustavo são os representantes do Brasil.

7h - Preliminar.

12h - Final.

TÊNIS (PRIMEIRA RODADA)

8h30 - Bia Haddad Maia (Brasil) x Varvara Gracheva (França).

8h30 - Laura Pigossi (Brasil) x Dayana Yastremska (Ucrânia).

11h30 - Bia Haddad Maia e Luisa Stefani (Brasil) x Yan e Zhang (China).

ESGRIMA (Espada individual)

Nathalie Moellhausen é a representante do Brasil.

5h50 - Segunda Fase.

9h10 - Oitavas de Final.

10h50 - Quartas de Final.

14h - Semifinal.

15h40 - Disputa pelo terceiro lugar.

16h30 - Final.

VOLÊI (MASCULINO)

8h - Brasil x Itália (Fase de Grupos).

BADMINTON (FEMININO)

9h50 - Juliana Viana, do Brasil x Supanida Katethong, da Tailândia (Fase de Grupos).

CANOAGEM SLALOM

Pepê Gonçalves é o representante do Brasil na canoa individual masculina.

10h - Eliminatórias (Descida 1).

12h10 - Eliminatórias (Descida 2).

Ana Sátila é a representante do caiaque individual feminino.

11h - Eliminatórias (Descia 1).

13h10 - Eliminatórias (Descida 2).

BASQUETE (MASCULINO)

12h15 - Brasil x França (Fase de Grupos).

TÊNIS DE MESA (Duplas Mistas)

12h15 - Vitor Ishiy e Bruna Takahashi (Brasil) x Álvaro Robles e Maria Xiao (Espanha): Oitavas de final.

VÔLEI DE PRAIA (MASCULINO)

14h - André e Gregore (Brasil) x Abicha e Elgraoui (Marrocos): Fase de Grupos.

SURFE (PRIMEIRA RODADA)

Masculino

15h12 - Alonso Correa, do Peru; Filipe Toledo, do Brasil; Kanoa Igarashi, do Japão (Bateria 3).

15h48 - Gabriel Medina, do Brasil; Connor O'Leary, do Japão; e Bryan Perez, de El Salvador (Bateria 4).

16h24 - Ramzi Boukhiam, do Marrocos; Billy Stairmand, da Nova Zelândia; e João Chianca, do Brasil (Bateria 5).

Feminino

20h36 - Tatiana Weston-Webb, do Brasil; Molly Picklum, da Austrália); e Caitlin Simmers, dos Estados Unidos (Bateria 4).

21h48 - Tainá Hinckel, do Brasil; Camila Kemp, da Alemanha; e Luana Silva, do Brasil (Bateria 6).