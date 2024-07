Barco de Israel surgiu vazio na abertura das Olimpíadas - Clodagh Kilcoyne / POOL / AFP

Barco de Israel surgiu vazio na abertura das OlimpíadasClodagh Kilcoyne / POOL / AFP

Publicado 26/07/2024 16:17

França - O desfile da delegação de Israel foi um dos momentos que mais chamou atenção na abertura da Olimpíada de Paris, na tarde desta sexta-feira (26), às margens do Rio Sena. O barco que levava a delegação do país teve sua segurança reforçada e iniciou sua viagem com os atletas na parte interna do veículo.

Quando a embarcação apontou nas águas do Sena, apenas uma placa com a bandeira e o nome de Israel indicavam que o país estava representado ali. O barco foi acompanhado por um veículo militar durante todo trajeto.

Os países do Oriente Médio desfilaram dividindo o barco com Itália, Islândia e Jamaica.

Durante a passagem dos israelenses, protestos puderam ser vistos. Desde outubro, quando teve início, a guerra com o Hamas já vitimou mais de 40 mil pessoas.