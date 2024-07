Lady Gaga se apresentou na abertura das Olimpíadas - Divulgação/COI

Publicado 26/07/2024 15:07

cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris, realizada na tarde desta sexta-feira (26). Às margens do Rio Sena, a estrela norte-americana apareceu com um vestido preto e pompons rosa na escadaria do Grand Ballet. França - A cantora Lady Gaga foi a primeira grande atração da. Às margens do Rio Sena, a estrela norte-americana apareceu com um vestido preto e pompons rosa na escadaria do Grand Ballet.

"Boa noite! Bem-vindos a Paris", gritou a cantora.

Lady Gaga foi apenas a primeira de uma série de atrações na cerimônia de abertura das Olimpíadas. A expectativa é de que mais artistas marquem presença no evento.

A ideia ousada de tirar a abertura das Olimpíadas de dentro de um estádio gera grande expectativa. Milhares de atletas estarão navegando ao longo do Rio Sena ao pôr do sol. O desfile será encerrado ao redor da praça Trocadéro - onde o desfile terminará com vista para a Torre Eiffel.



O percurso será de 6km e irá da Ponte d'Austerlitz até a Ponte d'Iéna. De acordo com a organização dos Jogos, serão 320 mil expectadores às margens do Sena, sendo 220 ingressos gratuitos e 100 mil pagantes.