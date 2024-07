Cartão-postal de Paris, Torre Eiffel tem anéis olímpicos iluminados - AFP

Publicado 26/07/2024 15:04

Rio - O primeiro caso de doping nos Jogos de Paris aconteceu nesta sexta-feira (26). O judoca iraniano Sajjad Sehen, de 28 anos, testou positivo para esteroides anabolizantes em um exame antidoping realizado, ainda nesta semana, pela Agência de Testagem Internacional (ITA), responsável pelo programa antidoping das Olimpíadas.

Segundo a organização, uma amostra coletada na última terça-feira (23), em teste realizado fora de competição, confirmou a presença das substâncias metandienona e boldenona no corpo atleta. Esses dois elementos são proibidos pela Agência Mundial Antidoping (WADA).

O resultado foi relatado pelo laboratório credenciado pela WADA nesta quinta-feira (25), e divulgado no início da tarde desta sexta.

Em comunicado oficial, a ITA destacou que o judoca foi informado do caso e suspenso provisoriamente até que a questão seja definitivamente resolvida. Isto significa que o atleta está impedido de competir, treinar e participar de qualquer atividade durante os Jogos.

O judoca também tem direito de pedir uma análise da contraprova. A ITA administra um programa antidoping independente para os Jogos de Paris em nome do Comitê Olímpico Internacional.

Sehen iria participar de sua primeira Olimpíadas. Lutando pela categoria de 81 quilos, sua estreia seria na próxima segunda-feira (29), contra Sharofiddin Boltaboev, do Uzbequistão.

Confira o comunicado da ITA na íntegra:

"A Agência Internacional de Testes (ITA) relata que uma amostra coletada do judoca Sajjad Ghanim Sehen Sehen retornou um Resultado Analítico Adverso para as substâncias proibidas não especificadas metandienona e boldenona (classificadas como S1. Esteroide Anabólico Androgênico de acordo com a Lista Proibida da Agência Mundial Antidoping (WADA))

A amostra foi coletada pelo ITA sob a autoridade de testes e autoridade de gerenciamento de resultados do Comitê Olímpico Internacional (COI) durante um controle antidoping fora de competição em 23 de julho de 2024 em Paris, França. O resultado foi relatado pelo laboratório credenciado pela WADA de Paris em 25 de julho de 2024.

O atleta foi informado do caso e foi suspenso provisoriamente até a resolução do assunto, de acordo com o Código Mundial Antidoping e as Regras Antidoping do COI aplicáveis aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Isso significa que o atleta está impedido de competir, treinar, orientar ou participar de qualquer atividade durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O atleta tem o direito de contestar a imposição da suspensão provisória perante o Tribunal Arbitral do Esporte – Divisão Antidopagem (CAS ADD).

O atleta também tem o direito de solicitar a análise da amostra B.

A ITA é uma organização sem fins lucrativos especializada na entrega de operações abrangentes de esporte limpo. Ela gerencia um programa antidoping independente para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 em nome do COI.

Considerando que o caso está em andamento, não haverá mais comentários durante o processo em andamento."