Zé Roberto disputará sua sexta Olimpíada seguida com o BrasilDivulgação / FIVB

Publicado 26/07/2024 15:48

Paris - Técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, Zé Roberto revelou algumas superstições para a disputa da Olimpíada de Paris. Ele buscará o quarto ouro olímpico na carreira e garantiu que se o Brasil superar o Quênia, na estreia, usará a mesma roupa até o fim da competição.

"Eu começo com uma roupa. Se nosso time ganha, só vou lavando e usando a mesma. Não troco", disse o treinador, em vídeo divulgado nas redes sociais do Time Brasil.Outra mania do comandante envolve uniformes e números, com destaque para o quatro: "Gosto de jogar sempre com a mesma cor. Se ganho, mantenho. Não gosto de ficar em apartamento no andar quatro. Eu prefiro evitar. Se vamos para algum hotel, eu recebo a chave e já vejo o número. Se a soma der quatro, eu troco".No comando da seleção brasileira feminina de vôlei há mais de 20 anos, Zé Roberto almeja sua quarta medalha com as meninas em Paris 2024. Ele foi campeão em Pequim 2008 e Londres 2012. Em Tóquio, ganhou a prata.