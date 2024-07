Zico é o maior ídolo da história do Flamengo - Hugo Perruso

Publicado 26/07/2024 11:11 | Atualizado 26/07/2024 11:12

Paris - Maior ídolo da história do Flamengo e embaixador do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Zico foi vítima de um assalto, nesta última quinta-feira (25), próximo ao hotel em que está hospedado, na capital francesa . O ex-jogador estava acompanhado da mulher Sandra. Após o susto, o ex-jogador tranquilizou os fãs sobre o ocorrido.

"Quero tranquilizar a todos, ressaltando que eu e Sandra estamos bem e que, apesar da perda material, o mais importante é sempre a nossa saúde e vida. Estamos nos recuperando do choque, contando com o apoio das autoridades e do COI (Comitê Olímpico Internacional), e na expectativa para que consigamos resgatar nossos bens pessoais", disse.

Segundo a imprensa francesa, Zico estava no banco traseiro do táxi com uma pasta, que tinha um relógio Rolex, alguns diamantes e notas de dinheiro. Ao todo, o prejuízo foi de R$ 3 milhões. A BRB ("Brigade de répression du banditisme", ou na tradução livre "Brigada de Repressão ao Banditismo") investiga o caso e segue em busca dos criminosos.

Zico foi convidado pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) para ser embaixador do Time Brasil nos Jogos Olímpicos. O Galinho é responsável por acompanhar a delegação brasileira em atividades em Paris. A ideia foi escolher um ídolos do esporte brasileiro que jamais disputou uma Olimpíada. O ex-jogador da seleção brasileira chegou a participar do Pré-Olímpico para Munique 1972, mas ficou fora da lista final.

Veja a nota oficial de Zico:

"Aos amigos, fãs e admiradores,



Como amplamente noticiado pela imprensa, tive um infortúnio ontem, dia 25 de julho, no início da minha jornada como embaixador do Time Brasil.



Quero tranquilizar a todos, ressaltando que eu e Sandra estamos bem e que, apesar da perda material, o mais importante é sempre a nossa saúde e vida.



Estamos nos recuperando do choque, contando com o apoio das autoridades e do COI, e na expectativa para que consigamos resgatar nossos bens pessoais.



Hoje estaremos na abertura dos Jogos Olímpicos, sempre prestigiando nosso país e torcendo para que nossos atletas façam uma grande Olimpíada.



Agradeço todas as mensagens de apoio e solidariedade.



Um beijo e um abraço especial à minha família e fãs.



Zico"