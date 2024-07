Ídolo do Flamengo, Zico foi assaltado em Paris - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 26/07/2024 07:52

Paris - Maior ídolo da história do Flamengo e embaixador do Time Brasil nos Jogos Olímpicos, Zico, de 71 anos, foi assaltado, na última quinta-feira, próximo ao hotel em que está hospedado em Paris. Ele teria tido um prejuízo de 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões, na cotação atual) em pertences. As informações são do jornal francês "Le Parisien".

O Galinho estava no banco traseiro do táxi com uma pasta, que tinha um relógio Rolex, alguns diamantes e notas de dinheiro (no total, eram 2 mil euros e 2 mil dólares). Um assaltante ficou responsável por tirar a atenção de Zico e do motorista, enquanto o outro aproveitou a oportunidade para roubar a pasta do brasileiro.

De acordo com a publicação francesa, uma investigação foi aberta para tentar encontrar as duas pessoas que assaltaram Zico. A busca pelos criminosos ficou à cargo da BRB ("Brigade de répression du banditisme", ou na tradução livre "Brigada de Repressão ao Banditismo").

Zico foi convidado pelo COB para ser embaixador do Time Brasil nos Jogos Olímpicos. O Galinho é responsável por acompanhar a delegação brasileira em atividades em Paris. A ideia foi escolher um ídolos do esporte brasileiro que jamais disputou uma Olimpíada. O ex-jogador da seleção brasileira chegou a participar do Pré-Olímpico para Munique 1972, mas ficou fora da lista final.