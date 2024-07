Arthur Elias é o técnico da seleção brasileira feminina - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 25/07/2024 21:44

França - O técnico Arthur Elias comemorou a vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Nigéria, nesta quinta-feira (25), pela primeira rodada do Grupo C da Olimpíada de Paris. Assim como na última quarta (24), ele rasgou elogios ao adversário e destacou que a solidez defensiva da equipe nigeriana.

"Sabíamos que era um adversário muito difícil, forte fisicamente... Uma grande equipe, que não toma gols. Tanto que em três dos quatro jogos que fez na Copa do Mundo do ano passado não levou nenhum gol e continuou assim nas partidas que disputou depois da Copa", disse Arthur Elias.

Gabi Nunes marcou o único gol do jogo após ótimo lançamento de Marta. A camisa 10, aliás, chegou a balançar as redes pouco antes, mas o lance foi anulado por impedimento.

"Tivemos dificuldades no início e ajustamos logo. Fizemos um gol, que foi anulado, e foi importante fazer em seguida o (gol) que valeria", afirmou o treinador.

"No segundo tempo fomos superiores, sabíamos que a Nigéria ia vir com tudo para buscar o empate. Mas nossa defesa se portou muito bem e não permitiu que a Nigéria tivesse oportunidades claras de gol", completou.

O Brasil volta a campo no próximo domingo, às 12h (de Brasília), para enfrentar o Japão no Parque dos Príncipes, em Paris. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo C dos Jogos Olímpicos de Paris.

"Muito bom começar com uma vitória. Claro que sempre tem ajustes para ser feitos. Mas agora o foco passa a ser o Japão. Temos um plano de jogo para enfrentar o Japão. Treinamos bastante nesse aspecto e não tem jogo fácil, são todas seleções fortes e bem treinadas", destacou.