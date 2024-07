Marta em ação durante Nigéria x Brasil - Rafael Ribeiro/CBF

Marta em ação durante Nigéria x Brasil

Publicado 25/07/2024 18:19

França - Aos 38 anos, Marta segue como peça importante para a seleção feminina. Nesta quinta-feira (25), ela deu o passe para Gabi Nunes marcar o gol da vitória do Brasil sobre a Nigéria por 1 a 0 , em jogo da primeira rodada do Grupo C da Olimpíada de Paris. A camisa 10 foi titular e atuou durante os 90 minutos.

"Não tem segredo. É dedicação, é muita força de vontade, é se doar 100%, é estar focada e eu tenho feito isso a minha vida inteira. Essa é a dica: muita disciplina", contou Marta.

Antes do gol, a própria Marta chegou a balançar as redes da seleção nigeriana. O lance, porém, foi anulado por impedimento.

"Acontece. O importante é que a gente não se apegou àquele momento. Em seguida, já conseguimos encontrar uma bola para a Gabi, que foi feliz e fez o gol que nos deu a vitória. O que fizemos foi somar três pontos, que era nosso objetivo. Agora é pensar no próximo jogo e se recuperar para estar 100% contra o Japão", completou a camisa 10.

O Brasil volta a campo no próximo domingo, às 12h (de Brasília), para enfrentar o Japão no Parque dos Príncipes, em Paris. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo C dos Jogos Olímpicos de Paris.