Gabri Moreschi teve grande atuação na vitória no Brasil sobre a Espanha - AFP

Publicado 25/07/2024 15:31 | Atualizado 25/07/2024 15:36

Rio - Principal destaque da vitória maiúscula do Brasil sobre a Espanha na estreia do handebol feminino nos Jogos, nesta quinta-feira (25), na Arena Seis do complexo esportivo de Paris, a goleira Gabi Moreschi revelou que estava nervosa antes da partida começar. As Leoas deram um verdadeiro show e venceram as espanholas por 29 a 18.

"Minhas pernas estavam tremendo nos primeiros minutos, mas depois das primeiras defesas todo o nervosismo foi embora. Este foi um dos melhores dias de toda minha vida", disse a goleira.

Com 45% de aproveitamento nos ataques salvos, defendendo 14 de 31 arremessos, Gabi Moreschi foi fundamental para impedir que a Espanha pudesse esboçar uma virada sobre o Brasil. Esta foi a primeira vitória da seleção brasileira sobre as espanholas em confrontos oficiais.

"Não aguentava mais perder para a Espanha. A gente combinou de estudar o jogo delas e dar o nosso máximo e isso foi uma demonstração de que podemos muito", celebrou Moreschi.

O próximo compromisso do Brasil na Olimpíada é contra a seleção da Hungria, no domingo (28), às 4h (de Brasília), também na Arena Seis Paris Sul. Na sequência, as Leoas enfrentam a anfitriã França, a Holanda e fazem a última partida contra Angola.