Publicado 25/07/2024 12:06

Paris - A condição meteorológica surge como uma ameaça à majestosa cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que será realizada rio Sena, tradicional ponto turístico da capital francesa, nesta sexta-feira.

As últimas previsões meteorológicas indicam chances de chuva para o dia do evento. O Meteo-France, serviço meteorológico francês, prevê céu nublado a partir do meio-dia, com chuva fraca pela manhã. O tempo deve melhorar à tarde, mas o serviço alertou, nesta quinta-feira, a possibilidade de chuva para a região de Paris à noite, quando acontece a cerimônia de abertura

Em caso de chuva, a cerimônia deverá continuar conforme planejado. O evento tem previsão de duração que supera as três horas de acordo com a organização do evento. "Neste momento, não se pode descartar o risco de chuva durante a cerimônia de abertura", afirmou Meteo-France. "As previsões ainda não foram confirmadas", completou o órgão responsável pelo serviço do tempo.