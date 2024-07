Rio Sena receberá abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, no dia 26 de julho - AFP

Rio Sena receberá abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, no dia 26 de julhoAFP

Publicado 25/07/2024 22:40 | Atualizado 25/07/2024 22:41

França - A Olímpiada de Paris 2024, que tem a cerimônia de abertura marcada para esta sexta-feira (26), conta com duas novidades: o breaking; e o caiaque extremo, dentro da canoagem slalom. Abaixo, conheça cada um:



Breaking

Breaking estará presente nos Jogos Olímpicos de Paris Reprodução/X @Olympics

Ele é reconhecido como um esporte urbano, bem como o skate e a escalada esportiva, por exemplo. Os atletas vão se enfrentar em batalhas individuais, ao som de uma música escolhida aleatoriamente pelo DJ.



A competição acontecerá em 9 e 10 de agosto, na Praça da Concórdia. 16 B-Girls e 16 B-Boys, como são chamados os atletas, estão inscritos. As mulheres competem no primeiro dia e os homens, no segundo.

Os dançarinos são divididos em quatro grupos de quatro. Os dois primeiros de cada avançam à quartas de final. As batalhas são feitas com rodadas melhor de três - cada dançarino tem 60s para performar por rodada.

Caiaque extremo

Pepê Gonçalves homenageará Ayrton Senna em seu capacete Divulgação

A canoagem slalom está nos Jogos Olímpicos há 30 anos. A novidade para este ano é a introdução da prova caiaque extremo.



Nela, quatro barcos competem ao mesmo tempo num mesmo percurso. Vence quem chegar primeiro. As provas acontecerão entre os dias 3 e 5 de agosto, no Estádio Náutico Vaires-sur-Marne. Ana Sátila e Pepê Gonçalves são as esperanças de medalha para o Brasil na modalidade.