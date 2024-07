Nascida no Rio, Ana Luiza viveu dia especial em Paris - Miriam Jeske/COB

Publicado 25/07/2024 09:00

Rio - Nascida no Rio de Janeiro, Ana Luiza Caetano, de 21 anos, vive um dia incrível nesta quinta-feira, em Paris. A atleta do tiro com arco foi a primeira brasileira a se apresentar nos Jogos Olímpicos de 2024. De quebra, ela conseguiu a sua melhor marca da carreira e se mostrou emocionada com os feitos que viveu na capital francesa.

"Foi feliz demais esse início ao ser a primeira atleta do Brasil a competir nestes Jogos. Eu me inspiro muito em muita gente que vi aqui. Andar na Vila, encontrar com a Rebeca (Andrade, da Ginástica Artística), dividir o quarto com a Bia do Tênis…estou nas nuvens, estou com meus heróis. Saber que estou abrindo a competição é uma honra. Espero trazer boa sorte para todo mundo", afirmou.



Ana Luiza Caetano somou 660 pontos, seu recorde pessoal em competições internacionais, em uma prova fortíssima que teve quebra de recorde mundial e olímpico com Sihyeon Lim, da Coreia do Sul, ao anotar incríveis 694 pontos. Na próxima fase, a carioca irá encarar a eslovena Zana Pintaric, que fez 638 pontos.



"Foi uma prova muito intensa e puxada mentalmente. É a parte mais longa do tiro com arco, não é a minha prova preferia, eu gosto mais dos combates. Eu estava ali tentando trazer um pouco dessa energia e dessa dinâmica dos combates ao atirar três flechas, depois mais três para estabelecer um ritmo. Deu certo, foi bom. Consegui aproveitar e ser feliz", opinou.