Ana Luiza Caetano fez bela estreia em Paris - Miriam Jeske/COB

Publicado 25/07/2024 06:55 | Atualizado 25/07/2024 08:52

Rio - Primeira atleta brasileira a competir nos Jogos de Paris, Ana Luiza Caetano, de 21 anos, encerrou a fase de ranqueamento no tiro com arco com a 19ª colocação. A jovem concluiu sua apresentação com 660 pontos, seu melhor resultado da carreira.

Ana irá enfrentar a eslovena Zana Pintaric no mata-mata da modalidade. A adversária da brasileira fez uma pontuação inferior a jovem, de 22 anos, encerrando sua apresentação com 638 pontos.



Ana Luiza Caetano faz parte da delegação de mulheres do Brasil que nos Jogos Olímpicos de Paris são maioria. No total, elas são 55% dos brasileiros que irão competir no evento. O país enviou 277 esportistas esportistas para a França, sendo 153 mulheres.



No tiro com arco, além da atleta, o Brasil também conta com Marcus D'Almeida, que faz sua estreia ainda nesta quinta-feira. Os dois também irão competir na categoria mista da modalidade em Paris.



Nesta quinta, outros brasileiros também estarão em ação em Paris. O Brasil estreia no handebol feminino contra a Espanha, às 9h (de Brasília). As brasileiras buscam superar a campanha do Rio-2016, em que conseguiram a 5ª posição, a melhor da história do país nos jogos.

As mulheres do futebol feminino também fazem a sua estreia nesta quinta, às 14 h (de Brasília), contra a Nigéria. O time comandado por Marta vai em busca da primeira medalha de ouro das brasileiras na história dos Jogos Olímpicos.