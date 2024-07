Swedish referee Glenn Nyberg gives a yellow card to Argentina's midfielder #05 Ezequiel Fernandez in the men's group B football match between Argentina and Morocco during the Paris 2024 Olympic Games at the Geoffroy-Guichard Stadium in Saint-Etienne on July 24, 2024. Arnaud FINISTRE / AFP - Arnaud FINISTRE / AFP

Publicado 24/07/2024 20:02

A Federação Argentina (AFA) enviou uma queixa formal à comissão disciplinar da Fifa, por conta da polêmica referente ao jogo da Albiceleste contra Marrocos, pelas Olimpíadas . A entidade classificou o episódio como "grave" e pede que sejam tomadas "medidas regulamentares necessárias".

Após a partida, o técnico da seleção olímpica da Argentina, Javier Mascherano, detonou a organização dos Jogos Olímpicos pela confusão . Outro que se pronunciou foi Otamendi, capitão da equipe, que classificou o ocorrido como um "papelão histórico"

Entenda a polêmica

O Marrocos vencia a Argentina por 2 a 1 na estreia do futebol nas Olimpíadas. Já nos minutos finais, os sul-americanos conseguiram chegar ao empate com Medina, que pegou o rebote de uma bola no travessão e mandou para o fundo das redes em lance chorado.

Após o empate da Argentina, uma confusão generalizada tomou conta do estádio. Uma bomba chegou a ser atirada em campo e quase acertou o argentino Julian Álvarez. O jogo foi paralisado e terminado com empate. Porém, quase duas horas depois, a partida foi reiniciada e o gol de Medina foi anulado por impedimento checado pelo VAR. As seleções retornaram ao campo, jogaram cerca de cinco minutos, mas o Marrocos se fechou e assegurou a vitória por 2 a 1 numa reviravolta polêmica.

Confira o pronunciamento da Federação Argentina

A Federação Argentina de Futebol informa que, devido aos acontecimentos de conhecimento público ocorridos hoje no jogo entre a nossa Seleção Sub 23 e Marrocos, foi apresentada uma reclamação formal à Comissão Disciplinar da Fifa para que sejam tomadas as medidas regulamentares necessárias para um evento de tamanha gravidade.



É imprescindível garantir a segurança dos protagonistas para o desenvolvimento pacífico deste belo esporte que é o futebol e, a partir da Casa Mãe do Futebol Argentino, faremos o que for necessário para que isso aconteça.