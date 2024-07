Thiago Almada na estreia da Argentina nas Olimpíadas - Arnaud Finistre / AFP

Thiago Almada na estreia da Argentina nas OlimpíadasArnaud Finistre / AFP

Publicado 24/07/2024 15:58

foi retomada quase duas horas após ter sido encerrada pelo árbitro. Revoltado com a situação, o ex-jogador revelou que os atletas têm enfrentado problemas na França e que Thiago Almada, recém-contratado pelo Botafogo, chegou a ser roubado no país. França - Técnico da seleção olímpica da Argentina, Javier Mascherano detonou a organização dos Jogos após a confusão na partida de estreia de sua equipe contra o Marrocos, queRevoltado com a situação, o ex-jogador revelou que os atletas têm enfrentado problemas na França e que

“Ontem (terça-feira) eles invadiram o prédio. Roubaram coisas do Almada. Eles nos pedem credencial para tudo, mas depois essas coisas acontecem. Hoje invadiram o campo sete vezes e depois atiraram fogos de artifício na gente. Disseram para a gente que terminou 2 a 2. Nem Marrocos quis jogar””, criticou Mascherano.

Quem também ficou na bronca com a situação foi Otamendi, capitão da Argentina nos jogos de Paris. Segundo o zagueiro, o ocorrido em Saint-Étienne foi um "papelão histórico" das Olimpíadas.

"É um papelão histórico. Nunca aconteceu algo assim. Marrocos não queria jogar, e nós também não. Esperamos uma hora e quarenta minutos, mas ninguém nos disse nada. Isso deixa você indefeso, porque são os Jogos Olímpicos", afirmou o defensor do Benfica.

Entenda a polêmica em Argentina x Marrocos

O Marrocos vencia a Argentina por 2 a 1 na estreia do futebol nas Olimpíadas. Já nos minutos finais, os sul-americanos conseguiram chegar ao empate com Medina, que pegou o rebote de uma bola no travessão e mandou para o fundo das redes em lance chorado.

Após o empate da Argentina, uma confusão generalizada tomou conta do estádio. Uma bomba chegou a ser atirada em campo e quase acertou o argentino Julian Álvarez. O jogo foi paralisado e terminado com empate. Porém, quase duas horas depois, a partida foi reiniciada e o gol de Medina foi anulado por impedimento checado pelo VAR. As seleções retornaram ao campo, jogaram cerca de cinco minutos, mas o Marrocos se fechou e assegurou a vitória por 2 a 1 numa reviravolta polêmica.