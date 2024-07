Marta em treino da seleção brasileira - Fabio Souza/CBF

Publicado 24/07/2024 20:42 | Atualizado 24/07/2024 20:43

As Olimpíadas de Paris estão prestes a começar para o Brasil. Nesta quinta-feira (25), atletas de três modalidades diferentes farão suas estreias nos jogos. A primeira será Ana Luiza Caetano, do tiro com arco feminino, às 4h30 (horário de Brasília).

Depois, por volta das 9h, Marcus Vinicius D’Almeida, também do tiro com arco, competirá pela rodada de ranqueamento.

Também às 9h, o Brasil estreia no handebol feminino contra a Espanha. As brasileiras buscam superar a campanha do Rio-2016, em que conseguiram a 5ª posição, a melhor da história do país nos jogos.

As mulheres do futebol feminino também fazem a sua estreia nesta quinta-feira (25) contra a Nigéria. O time comandado por Marta vai em busca da primeira medalha de ouro das brasileiras na história dos Jogos Olímpicos.

Confira os horários

4h30 – Tiro com arco feminino: Ana Luiz Caetano

9h – Tiro com arco masculino: Marcus D’almeida

9h – Handebol feminino: Espanha x Brasil

14h – Futebol feminino: Nigéria x Brasil