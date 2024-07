Andy Murray também desistiu do torneio de simples nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 - AFP

Publicado 25/07/2024 10:50 | Atualizado 25/07/2024 11:53

Rio - Andy Murray não disputará o torneio de simples das Olimpíadas pela segunda vez seguida. Após desistir em Tóquio 2021 por conta de uma lesão na coxa, o tenista britânico abriu mão para focar na disputa das duplas masculinas junto com Dan Evans.

Medalhista de ouro nas Olimpíadas de Londres 2012 e Rio 2016, Andy Murray tem sofrido com dores no quadril nos últimos anos. O britânico, de 37 anos, já havia anunciado que os Jogos Olímpicos de Paris 2024 seria a última competição da carreira.

Nos últimos anos, Murray sofreu com dores no quadril e passou por cirurgias. Por conta disso, o britânico não conseguiu se manter entre os melhores do mundo. Ele foi o único a conseguir bater de frente com o trio Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic no auge.

Andy Murray também foi o único fora do trio Federer, Nadal e Djokovic a alcançar o topo do ranking mundial entre 2004 e 2020. Além do bicampeonato olímpico em 2012 e 2016, o britânico conquistou dois títulos de Wimbledon e um do US Open.