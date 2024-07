Marcus D'Almeida é o líder do ranking mundial do tiro com arco - Miriam Jeske/COB

Publicado 25/07/2024 11:29 | Atualizado 25/07/2024 13:22

Paris - Eleito o melhor arqueiro do mundo no ano passado, Marcus D'Almeida entrou em ação pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O brasileiro, de 26 anos, se classificou em 17º lugar para a fase eliminatória do tiro com arco, com 673 pontos. Ele ficou 13 pontos atrás do líder sul-coreano Kim Woojin, recordista olímpico. Na próxima fase, enfrentará o ucraniano Mykhailo Usach, 110º do mundo.

A disputa do tiro com arco é dividida em dois tempos de seis rodadas, com direito a seis flechas cada. Marcus D'Almeida começou bem, com sete notas 10 em 18 tiros. Na terceira rodada da primeira etapa, conseguiu a nota máxima em cinco de seis tentativas, além de um nove. O ritmo caiu nas três rodadas seguintes, conseguindo apenas uma nota dez em 18 tentativas.

Já na segunda etapa, o arqueiro guardou energia para a reta final. Após somar 54 e 55 pontos nas duas primeiras rodadas, anotou 59 na terceira rodada, com cinco notas 10 em seis flechas. Nas últimas 18 flechas, Marcus D'Almeida conseguiu oito notas 10, sendo quatro na última rodada.

Em Tóquio 2021, Marcus D'Almeida fez 651 pontos e ficou em 40º lugar na fase classificatória. O arqueiro brasileiro eliminou o britânico Patrick Houston e o holandês Sjef van den Berg por 7 a 1, antes de cair nas oitavas de final para o italiano Mauro Nespoli por 6 a 0. Já no Rio 2016, foi apenas o 34º colocado, com 658 pontos.

Esperança por medalha

Marcus D'Almeida é uma das principais esperanças de medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Atual líder do ranking mundial de tiro com arco encurvo, ele foi eleito o melhor arqueiro do mundo no ano passado pela World Archery, a federação internacional de tiro com arco.

Em Tóquio 2021, Marcus D'Almeida obteve o melhor resultado de um brasileiro no tiro com arco após chegar às oitavas de final. No ciclo para Paris 2024, o arqueiro foi campeão mundial no ano passado depois de vencer o sul-coreano Lee Woo-seok por 6 a 4, em Berlim, na Alemanha.