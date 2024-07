Thiago Almada, da Argentina, em ação contra o Marrocos na estreia das Olimpíadas de Paris - AFP

Thiago Almada, da Argentina, em ação contra o Marrocos na estreia das Olimpíadas de ParisAFP

Publicado 25/07/2024 12:20

Rio - Após denúncias de que teve suas joias roubadas durante um treinamento da seleção argentina em Paris, o prejuízo de Thiago Almada, do Botafogo, foi de R$ 305 mil, segundo informações divulgadas pela imprensa francesa nesta quinta-feira (25).

"Entraram no treinamento e nos roubaram. Nos Jogos Olímpicos. Faltava um relógio, anéis, tudo do Thiago Almada. Não queríamos falar nada depois do treino, mas acho que não adianta", desabafou o treinador, que completou: "Eles nos pedem credencial para tudo, mas depois essas coisas acontecem."

De acordo com o portal de notícias francês BMFTV, uma fonte judicial afirma que não houve sinais de arrombamento ou invasão no local do furto. O veículo informa, também, que a Argentina ainda vai fazer uma denúncia formal do caso.

A Argentina volta a campo neste sábado (27) para encarar o Iraque, às 10h, no Groupama Stadium, em Lyon.