Lionel Messi é o capitão da seleção argentina principal - AFP

Publicado 24/07/2024 17:52 | Atualizado 24/07/2024 17:53

França - Messi se manifestou após a derrota da Argentina para o Marrocos por 2 a 1 , nesta quarta-feira (24), pela primeira rodada do Grupo B da Olimpíada de Paris, marcada por um final confuso. O atacante, que é capitão da seleção principal, escreveu "insólito" junto com um emoji que indica constrangimento numa postagem no story do Instagram.

Messi se manifestou por meio de um story do Instagram Reprodução/Instagram @leomessi

Entenda a polêmica

O Marrocos vencia a Argentina por 2 a 1 até os minutos finais de partida. Entretanto, aos 61 minutos do segundo tempo, a Albiceleste conseguiu chegar ao empate com Medina, que pegou o rebote de uma bola no travessão e mandou para o fundo das redes.

Após o gol, uma confusão generalizada tomou conta do estádio. Uma bomba chegou a ser atirada em campo e quase acertou o argentino Julian Álvarez. O jogo foi paralisado e parecia ter terminado com empate.

Porém, quase duas horas depois, a partida foi reiniciada e o gol de Medina foi anulado por impedimento checado pelo VAR. As seleções retornaram ao campo, e jogaram por mais três minutos, mas o Marrocos se fechou e assegurou a vitória por 2 a 1 numa reviravolta polêmica.