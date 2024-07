Rebeca Andrade com o uniforme que será utilizado pela delegação brasileira na abertura das Olimpíadas - Divulgação/COB

Publicado 24/07/2024 17:41

França - O presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley, minimizou as críticas em relação ao uniforme que será utilizado pelos atletas brasileiros na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris, na próxima sexta-feira (26). O mandatário rebateu os comentários negativos com ironia.

"Não é Paris Fashion Week, são os Jogos Olímpicos. Então nosso foco está nisso. A gente sempre tem comentários excelentes, basta ver os vídeos dos próprios atletas nas redes sociais", afirmou Paulo.

As vestimentas passaram pela aprovação do COB, como fez questão de ressaltar o diretor de marketing Gustavo Herbetta. Segundo ele, a ideia é valorizar o uso de elementos de brasilidade.

"A gente, obviamente, participou de todo o processo de escolha desse uniforme, a gente aprovou com muito orgulho. Se precisasse a gente aprovaria esse uniforme de novo. Traz sustentabilidade no material, e elementos da moda parisiense, que algumas pessoas gostam mais, e outras pessoas gostam menos. Eu me recordo que quando a gente lançou o uniforme foi um sucesso absoluto, principalmente nas redes sociais", declarou.

Polêmica e crítica de Anitta

O uniforme da delegação brasileira teve detalhes bordados a mão por mulheres do semiárido do Rio Grande do Norte, com araras, tucanos e onças em jaquetas jeans, mas a composição não agradou a todos.

como a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu e a cantora Anitta, não pouparam críticas à escolha. Nas redes sociais, algumas personalidades,, não pouparam críticas à escolha.

"Acho que o look representa exatamente como o atleta é tratado no país. Sem estrutura, sem oportunidades, desvalorizado. O atleta no Brasil é um grande vencedor só por resistir na decisão de ser atleta. Acho que o olhar veio pra reafirmar exatamente isso, como que o atleta precisa ser guerreiro e passar por poucas e boas pra seguir seu sonho", detonou Anitta.