Em 2024, Jannik Sinner venceu o Aberto da Austrália - Corinne Dubreuil/ATP Tour

Publicado 24/07/2024 14:13

Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 sofreram uma baixa de peso nesta quarta-feira (24). Atual número 1 do mundo, o tenista italiano Jannik Sinner anunciou, nas redes sociais, que não vai poder competir na capital francesa.

Ele revelou que foi diagnosticado com amidalite após se sentir mal durante os treinamentos para a Olimpíada. A desistência, segundo o tenista, foi uma orientação médica. "Depois de uma boa semana de treino no saibro, comecei a me sentir mal. Passei alguns dias descansando e durante uma consulta o médico descobriu uma amidalite e me aconselhou veementemente a não jogar", afirmou.

Nesta temporada, Sinner foi campeão do Aberto da Austrália e conquistou outros três títulos: o Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, o ATP 500 de Roterdã, na Holanda, e o ATP 500 de Halle, na Alemanha. Ele detém um dos melhores retrospectos do ano, com 42 vitórias e apenas quatro derrotas.

"Perder os Jogos é uma grande decepção, pois era um dos meus principais objetivos para essa temporada. Mal podia esperar para ter a honra de representar o meu país neste evento tão importante", lamentou o italiano.

Com a desistência de Sinner, o sérvio Novak Djokovic assume o posto de cabeça de chave número 1 em simples. O sorteio das chaves está marcado para esta quinta-feira (25). E as primeiras partidas serão disputadas no sábado (27), um dia depois da cerimônia de abertura, marcada para sexta-feira (26).