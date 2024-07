Diogo Soares e Arthur Nory participaram de teste da arena de ginástica - Ricardo Bufolin/CBG

Diogo Soares e Arthur Nory participaram de teste da arena de ginásticaRicardo Bufolin/CBG

Publicado 24/07/2024 11:56

Rio - Dois ginastas brasileiros entraram em ação antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Arthur Nory e Diogo Soares participaram nesta quarta-feira (24) do treino de pódio da ginástica artística, uma espécie de ensaio geral da modalidade, na Arena Bercy.

O evento contou com a presença dos árbitros. O treino serviu para os atletas mostrarem suas séries aos juízes, que avaliam as apresentações e alinham critérios de julgamento. O palco dos Jogos Olímpicos foi aprovado pelos ginastas brasileiros.

Medalhista olímpico do solo nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, Arthur Nory disputará apenas a barra fixa, onde foi campeão mundial em 2019. Já Diogo Soares, que foi finalista do individual geral na última Olimpíada e Mundial, tenta repetir o feito em Paris.

A disputa classificatória do masculino acontece no sábado (27), às 21h10 (de Brasília), na Arena Bercy. Já a feminina começa no dia seguinte, domingo (28), a partir das 16h10. Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares participaram do treino de pódio nesta quinta-feira (25), à tarde.