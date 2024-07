Cerimônia de abertura da Olimpíada Esportiva e Cultural, no Colégio Odete São Paio - Divulgação

Publicado 24/07/2024 07:30 | Atualizado 24/07/2024 07:49

Rio - Maior evento esportivo do mundo, a cada quatro anos os Jogos Olímpicos mobilizam milhares de atletas ao redor do planeta. Aliando esporte e educação, o tradicional Colégio Odete São Paio, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, há 30 anos realiza uma "Olimpíada Esportiva e Cultural" com todos os seus alunos. Desde o último sábado (13), a escola onde estudou Vinicius Júnior dedicou uma semana inteira para apresentar diversas modalidades a seus estudantes, que de uma maneira bastante imersiva, competem e se divertem como se estivessem nas Olimpíadas.

Em entrevista ao DIA, o diretor da unidade, Diego São Paio, de 42 anos, contou que o projeto acontece em todos os anos de Jogos Olímpicos. Nesta edição, cerca de 2.500 alunos participaram das competições, onde cada turma representou um país. Com atividades ligadas a diversas modalidades, o evento - que terminou na sexta-feira (19) - contou, ainda, com cerimônia de abertura, encerramento e até tocha.

"Os alunos ficam encantados, eles se sentem nas Olimpíadas. Isso é importante porque além de ser uma oportunidade de terem contato com o esporte, podendo até se desenvolver e se tornar um profissional, eles aprendem a perder e a ganhar", disse.

Com 44 anos de existência, o colégio é uma das maiores referências dos Jogos Estudantis em todo o estado. Com objetivo de transformar vidas usando o esporte como ferramenta de educação, a unidade oferece bolsa de estudos a jovens de regiões carentes de São Gonçalo e de cidades vizinhas, dando oportunidade de se desenvolverem como atletas e como cidadãos.

"É uma oportunidade grande para esses alunos terem a vida transformada. Nós temos diversos projetos sociais em comunidades, sendo que a maioria deles é em parceria com as escolinhas, onde os melhores atletas são indicados para estudar com a gente, através de uma bolsa de estudos. Nós juntamos a questão educacional e esportiva, porque para jogarem as competições, eles precisam ter boas notas e serem aprovados nas matérias. É um ciclo virtuoso", ressaltou.

Um dos maiores expoentes do projeto esportivo do Odete São Paio é Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid. Nascido em São Gonçalo, o atleta de 24 anos estudou boa parte de sua infância na escola e graças a esta iniciativa, pôde se desenvolver e se tornar um dos principais candidatos a conquistar a Bola de Ouro da FIFA, em outubro deste ano.

"Ele representa esse projeto, é motivo de muito orgulho para nós. É gratificante ver a ascensão e o sucesso dele como jogador. Mas, sem dúvida, nosso maior orgulho é ver a pessoa de bem que ele se tornou. O exemplo que ele está sendo para o mundo", comentou Diego.

Para o diretor da escola, as Olimpíadas é uma importante oportunidade para os jovens terem mais contato com o esporte, podendo até se desenvolver e se tornar um profissional. Segundo Diego, na época dos Jogos, os alunos ficam mais motivados a praticarem e conhecerem novas modalidades, possibilitando que os estudantes aprendam valores importantes para a vida.

"O esporte começa na escola, que tem papel fundamental de direcionar a nova geração. No esporte você consegue aprender muitos valores de formação, o principal deles, talvez, seja a disciplina. Para conquistar as coisas na vida, precisamos ter disciplina. O talento é fundamental, mas para conquistar algo, é preciso treinar mais, aceitar as diferenças... esses são valores que se leva para a vida", reforçou.

Um dos exemplos de jovens que foram diretamente impactados pelo projeto é o atleta de handebol de praia Thiago Jordan. Pentacampeão mundial, ele estudou no Colégio Odete São Paio e chegou nesta terça-feira (23) em Paris, após ser convocado pela seleção brasileira para representar o país.

Embora a modalidade ainda não seja considerada olímpica, o esporte contará com um torneio de exibição reunindo os melhores jogadores do mundo durante as Olimpíadas. As partidas vão acontecer nos dias 27, 28 e 29 de julho, na Maison du Handball, em Créteil. O torneio é realizado através de uma parceria entre a organização de Paris 2024 e a Federação Internacional de Handebol.

Apesar de impopular, o Brasil é o maior campeão da modalidade. Com nove medalhas de ouro no masculino e seis no feminino, o país lidera o ranking deste esporte, que foi criado na década de 1980 e é uma das novidades desta edição dos Jogos.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Pedro Logato