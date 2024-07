Duda e Ana Patrícia treinam pela primeira vez na Arena da Torre Eiffel nesta terça-feira (23) - Reprodução / CBV

Publicado 23/07/2024 17:16

Rio - Em um dos cenários mais bonitos dos Jogos de Paris, as duplas brasileiras do vôlei de praia fizeram os primeiros treinos para as Olimpíadas nesta segunda (22) e terça-feira (23), na Arena da Torre Eiffel, aos pés do mais importante cartão-postal da cidade.

As primeiras equipes a conhecerem a arena que irão competir foram André Stein e George Wanderley. Além deles, a outra dupla masculina, Arthur Lanci e Evandro, e a dupla feminina, Carol Solberg e Bárbara Seixas, também iniciaram a preparação para suas estreias nesta segunda-feira (22).

Nesta terça-feira (23), foi a vez de Duda e Ana Patrícia fazerem o treino de reconhecimento da quadra que receberá as partidas dos Jogos. Após as atividades, a dupla retornou ao CT da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em La Moselle, e a partir de sexta-feira (26), começam a treinar definitivamente em Paris.

André e George fazem a primeira partida no próximo sábado (27), às 14h, contra os marroquinos Abicha e Elgraoui. A partida é válida pelo Grupo D, que conta, também, com os estadunidenses Partain e Benesh e com os cubanos Diaz e Alayo.

No domingo (28), será a vez dos outros brasileiros iniciarem a trajetória visando o pódio olímpico. Às 6h, Carol e Bárbara duelam contra as japonesas Akiko e Ishii, em confronto válido pelo Grupo E. Ela encaram, ainda, a dupla Paulikiene e Raupelyte, da lituânia, e as holandesas Stam e Schoon.

Na sequência, será a vez de Ana Patrícia e Duda entrarem em quadra pela primeira vez. Elas vão enfrentar as egípcias Marwa e Elghobashy, às 11h, pelo Grupo A, que conta com as espanholas Liliana e Paula e com as italianas Gottardi e Menegatti.

Para encerrar os dias de estreias, Arthur Lanci e Evandro vão encarar a dupla Hoerl e Horst, às 15h, em duelo do Grupo E. A dupla brasileira vai enfrentar, ainda, os canadenses Schachter e Dearing; e os Checos Perusic e Schweiner.