Clyde Drexler foi campeão olímpico de basquete com o 'Dream Team' dos Estados Unidos, em Barcelona 1992Reprodução

Publicado 23/07/2024 14:45

Rio - Integrante do lendário "Dream Team" do basquete masculino dos Estados Unidos, Clyde Drexler decidiu colocar à venda a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Barcelona 1992. O ex-ala-armador colocou a peça em leilão com lance inicial de US$ 250 mil dólares (cerca de R$ 1,4 milhão), de acordo com informações do canal americano "TMZ Sports".

O ex-jogador preencheu uma carta de autenticidade em abril, declarando que não tinha intenção de lutar para obter a medalha de volta em nenhum momento no futuro e também se certificou de que não buscará uma reprodução por meio do Comitê Olímpico dos Estados Unidos. O motivo que levou a colocar a peça em leilão não foi revelado.

Clyde Drexler integrou o "Dream Team" dos Estados Unidos, considerado o maior time de basquete de todos os tempos, nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. Ele jogou ao lado de nomes como Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Karl Malone, John Stockton, Patrick Ewing, David Robinson, Scottie Pippen, Chris Mullin e Christian Laettner.

Durante a carreira, Clyde Drexler atuou por Portland Trail Blazers e Houston Rockets. Ele foi campeão da NBA em 1995, com os Rockets, onde atuou entre 1995 e 1998, quando encerrou a carreira. Já a passagem pelos Blazers foi entre 1983 e 1995. O ex-jogador entrou para o Hall da Fama em 2004, tem o número 22 aposentado pelas duas franquias e é considerado um dos 50 melhores da história da liga.