Rayssa Leal é esperança do Brasil por medalha no skate street em Paris - Odd Andersen / AFP

Rayssa Leal é esperança do Brasil por medalha no skate street em ParisOdd Andersen / AFP

Publicado 23/07/2024 13:50

Rio - Rayssa Leal, Gabi Mazetto e Pâmela Rosa treinaram pela primeira vez na pista de skate dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O trio representará o Brasil na modalidade street feminino, no dia 28 de julho, a partir das 7h (de Brasília), na Arena La Concorde, um parque urbano na capital francesa.

Uma chuva repentina atrasou os treinos de todos os atletas. Além do trio feminino, completam a equipe de street o trio masculino formado por Kelvin Hoefler, bronze em Tóquio 2020, Giovanni Vianna e Felipe Gustavo. O Brasil terá o número máximo de competidores no somatório do street e park.

Medalhista de prata em Tóquio 2020 e bicampeã mundial da Street League Skateboarding (SLS), Rayssa Leal é a atual número 2 do ranking mundial e principal esperança de medalha do Brasil em Paris no street feminino. Já Pâmela Rosa é a oitava colocada geral, enquanto Gabi Mazetto é a 11ª.

Já no masculino, Kelvin Hoefler é o brasileiro melhor classificado no ranking mundial, em nono lugar. Giovanni Vianna é o 17º, enquanto Felipe Gustavo é o 22º colocado. A disputa do street masculino será no dia 27 de julho, a partir das 7h (de Brasília), com a final às 12h, assim como no feminino.