Darlan Romani ficou em quarto lugar na Olimpíada de Tóquio-2020 - AFP

Publicado 23/07/2024 12:40 | Atualizado 23/07/2024 12:43

Rio - O Brasil sofreu uma baixa de última hora para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O atleta Darlan Romani, do arremesso de disco, teve uma hérnia de disco detectada em exames, terá que passar por cirurgia e está fora das Olimpíadas.

Darlan Romani está sem conseguir caminhar por conta das fortes dores no local, segundo a assessoria. O atleta já estava sofrendo com dores na região lombar desde junho deste ano, quando viajou para um camping de treinamento em León, na Espanha.

Na época, Darlan retornou ao Brasil após não conseguir tratar as dores com fisioterapia. Segundo o Dr. André Guerreiro, médico da delegação brasileira, o atleta sofre com uma hérnia nas vértebras L4 e L5, na região lombar, que já havia sido tratada há três anos e meio, antes da Olimpíada de Tóquio.

Darlan Romani era uma das esperanças de medalha do Brasil nas Olimpíadas de Paris. Após ficar em quarto lugar em Tóquio 2020, o atleta foi campeão mundial indoor em 2022 e bicampeão Pan-Americano em Santiago, no Chile, no ano passado (também ganhou em Lima 2019).