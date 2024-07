Navio de cruzeiro Aranui 5 hospeda surfistas para os Jogos de Paris - AFP

Publicado 23/07/2024 14:39 | Atualizado 23/07/2024 14:40

Rio - Os surfistas que vão disputar as Olimpíadas ficarão hospedados em uma "Vila Olímpica flutuante" no mar de Teahupoo, no Taiti. O navio Aranui 5 será a casa dos atletas durante a competição, conforme anunciado pelo Ministro da Juventude e Esportes do Tahiti, Nahema Temarii. A alternativa tem como objetivo suprir a carência de hospedagem no local.

Única acomodação possível a menos de 45 minutos do local da competição, conforme exigido pela organização dos Jogos de Paris, a embarcação ficará ancorada na baía de Vairao, um vilarejo nos arredores de Teahupoo. Um hotel que está fechado há 26 anos chegou a ser considerado como primeira opção para hospedar os atletas, mas os reparos não poderiam ser concluídos a tempo.

De fabricação romena, o navio foi lançado em 2015 e além de servir como um cruzeiro, também faz fretes marítimos na polinésia francesa. Com capacidade de hospedar 203 passageiros em 103 cabines com TV, guarda-roupa e varanda, a embarcação conta, ainda, com bar, discoteca, biblioteca, academia, spa e área de lazer externa.

Em uma publicação em sua conta no Instagram, a surfista peruana Sol Aguirre, de 21 anos, fez um tour pelo quarto onde ela ficará concentrada para os Jogos e falou de suas impressões sobre o espaço.

Os surfistas brasileiros, no entanto, não estão hospedados no navio. A delegação brasileira está uma base montada pelo Comité Olímpico do Brasil (COB), em uma pousada a poucos metros da praia de Teahupoo. A estrutura, que conta com equipamentos de preparação física, fisioterapia, atendimento médico e equipamentos de vídeo-análise, foi testada durante as etapas da WSL em 2023 e 2024.

A modalidade, que estreou nos Jogos de Tóquio 2020, já entrou para a história das Olimpíadas como a competição mais distante da cidade-sede, a 15.716 quilômetros da capital francesa. Com as disputas acontecendo entre 27 de julho e 5 de agosto, a modalidade terá um total de 48 surfistas, 24 de cada gênero, oito a mais do que na última edição.