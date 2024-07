Rayssa Leal, a ’Fadinha’, de 16 anos, é uma das esperanças de medalha para o Brasil em Paris 2024 - Rodrigo Lima Junior / IOC

Publicado 23/07/2024 14:16 | Atualizado 23/07/2024 14:20

Uma das grandes esperanças de medalhas para o Brasil nas Olimpíadas de Paris, Rayssa Leal utilizará um skate com o desenho de duas araras-azuis, sua espécie favorita da Amazônia, nos jogos. O objetivo da ação, feita em parceria com o Comitê Olímpico Internacional (COI), é promover a proteção da natureza.

"A humanidade só pode ser saudável se preservarmos a natureza - a qualidade da água, do ar e do meio ambiente. Através dos Jogos Olímpicos, tenho uma oportunidade única de compartilhar a importância de preservar o mundo natural. Os Jogos Olímpicos são um dos eventos mais positivos do mundo, para todos os torcedores e atletas ao redor do planeta e, com apoio do COI, tenho uma grande oportunidade de espalhar a palavra sobre a preservação do meio ambiente", afirmou, em nota divulgada nesta segunda-feira (22).

A "Fadinha" chegou a Paris no último sábado (20) e ressaltou estar "100% mental e fisicamente". "Acho que é a meta de todo mundo (conquistar a medalha de ouro), além de se divertir e dar o nosso melhor, é ter um bom resultado", disse.

Nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020, Rayssa fez história ao se tornar a mais jovem medalhista olímpica do Brasil, vencendo a prata na competição feminina de skate street aos 13 anos. Ela também venceu o Mundial de Skate Street 2022 e conquistou a prata em 2023.