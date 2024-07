Rayssa Leal é esperança de medalha para o Brasil - Alexandre Loureiro / COB

Publicado 20/07/2024 14:59 | Atualizado 20/07/2024 15:00

França - Neste sábado, 20, Rayssa Leal, de 16 anos, chegou a Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos de 2024. Ainda no aeroporto, a skatista ressaltou o foco na busca pelo ouro e destacou que está 100% mental e fisicamente.

"Com certeza, acho que é a meta de todo mundo (conquistar a medalha de ouro), além de se divertir e dar o nosso melhor, é ter um bom resultado. A expectativa está enorme, estou doida para chegar logo na Vila (Olímpica), conhecer o pessoal, ver nossos atletas. Estou indo para minha segunda Olimpíada, mas sou muito novinha, tem gente chegando para a primeira", disse Rayssa, ao perfil oficial do Time Brasil.

"A gente buscou muito depois que acabaram os campeonatos (chegar na melhor forma possível). Foi treinar para chegar aqui 100%. Tenho certeza que estou 100% tanto mental quanto fisicamente", completou.

Rayssa, aliás, é uma das grandes esperanças de medalha para o Brasil. Nos de Jogos Tóquio, em 2021, com apenas 13 anos, ela conquistou a prata no skate street. Dessa forma, tornou-se a medalhista olímpica mais jovem da história do país.