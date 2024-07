Galvão Bueno chegou em Paris com a esposa, Desirée Soares - Reprodução / Instagram

Publicado 19/07/2024 21:05

Locutor histórico do jornalismo brasileiro, Galvão Bueno chegou em Paris nesta quinta-feira (18) para participar da cobertura dos Jogos Olímpicos. Ele participará de programas do Comitê Olímpico do Brasil, exibidos no canal do YouTube do Time Brasil. Esta será a décima Olimpíada na sua carreira.

"Estou muito animado por esses Jogos, que vão ser diferentes de tudo o que já fiz. É um novo desafio, em uma plataforma diferente, com conteúdos muito ricos, mas sem abandonar completamente a Globo, que foi minha casa nos últimos 43 anos. Esse novo projeto com o COB tem tudo para ser um sucesso", afirmou o jornalista, que será embaixador da Casa Brasil, local oficial de encontros dos torcedores brasileiros durante as competições.

Além disso, Galvão também participará da cerimônia de abertura na TV Globo, em 26 de julho, e também marcará presença no programa "Central Olímpica", comandando por Tadeu Schmidt e Fernanda Garay.