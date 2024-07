Parceria entre a Senna Brands e o COB homenageia o histórico piloto da Fórmula 1 - Divulgação / Senna Shop

Publicado 19/07/2024 14:11 | Atualizado 19/07/2024 14:19

Um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro, Ayrton Senna foi homenageado em uma coleção de roupas feita em parceria da Senna Brands com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), às vésperas das Olimpíadas de Paris-2024, lançada nesta sexta-feira (19). Os produtos estão disponíveis no site da marca e nas lojas físicas do COB, no Bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

O lançamento conta com três modelos de camiseta, um cropped, uma camisa polo e um modelo de boné, que estampam a famosa logo do "S do Senna", a assinatura do piloto e as cores do capacete, junto com a tag oficial do Time Brasil.

"É uma honra enorme firmar essa parceria com a Senna Brands e poder reforçar nesse momento especial do Time Brasil, o legado de um dos maiores atletas da história do Brasil, exemplo de superação para todas as gerações de esportistas e para todos os brasileiros, e que sempre carregou valores idênticos aos valores olímpicos de amizade, excelência e respeito. Emociona saber que os atletas que formam o Time Brasil, e que em sua maioria, não viram o Ayrton Senna competir, possuem ele como exemplo em suas carreiras", comenta Gustavo Herbetta, Diretor de Marketing do COB.

Ayrton Senna é considerado por muitos o maior da história do automobilismo brasileiro e um dos grandes nomes da Fórmula 1. Ele conquistou três títulos mundiais, em 1988, 1990 e 1991, e morreu aos 34 anos, em acidente no fatídico GP de San Marino, em 1 de maio de 1994.