Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico InternacionalFabrice Coffrini/AFP

Publicado 18/07/2024 20:00

Um dos focos do Comitê Olímpico Internacional (COI) para os Jogos Olímpicos de Paris foi igualdade numérica de homens e mulheres entre todos os atletas que estarão no grande evento, que terá início no dia 26 de julho. Mas a expectativa, a oito dias da cerimônia de abertura, é de que o grupo masculino seja maioria como nas edições anteriores.



O objetivo do COI era ter uma divisão exata, 50% a 50%, entre homens e mulheres, incluindo os atletas chamados para listas de reservas. Assim, a expectativa era de 5.500 atletas de cada gênero para o total de 11 mil esportistas presentes dos Jogos sediados na França.

Os números apresentados nos últimos dias, no entanto, contrariam isso e apontam que a entidade deve quebrar a promessa. Até o momento, as estatísticas da Olimpíada mostram 11.215 atletas confirmados, incluindo reservas, com um total de 5.712 homens e 5.503 mulheres. Ou seja, uma divisão de 51% a 49% a favor do grupo masculino.



Isso pode ser exemplificado em algumas modalidades, como no atletismo (1.091 a 1.041), natação (464 a 393), futebol (351 a 264) - este com quatro seleções masculinas a mais em relação ao torneio feminino - e também no wrestling, que tem uma categoria exclusivamente masculina, totalizando o saldo final de 193 a 96.



No hipismo, onde a disputa contempla os dois gêneros nos mesmos eventos, o "placar" é de 154 a 96. Nenhum homem foi inscrito no nado artístico, modalidade que passou recentemente a permitir atletas masculinos. Já a ginástica rítmica não tem categoria para atender aos homens.



Apesar da intenção do COI de igualar numericamente os dois gêneros, o próprio programa olímpico acaba induzindo à superioridade dos homens no quesito quantidade. Dos 329 eventos que vão distribuir medalhas em Paris-2024, 157 são masculinos e 152, femininos. Há ainda 20 disputas mistas.



Das 32 modalidades presentes no programa, 28 são "totalmente iguais em termos de gênero", segundo o COI, incluindo o estreante breaking. Os eventos de equipes mistas foram fortemente promovidos. Os Jogos de Tóquio, há três anos, ficaram marcados pelas estreias no revezamento misto 4x400 metros na pista e no revezamento medley misto 4x100m na natação. "Não há nada mais igual do que um homem e uma mulher competindo como uma equipe no mesmo campo de jogo pelo mesmo desempenho esportivo", disse o diretor esportivo do COI, Kit McConnell.