O Comitê Olímpico do Brasil (COB) publicou, em suas redes sociais, um vídeo apresentando a base principal de apoio e performance da delegação brasileira para os Jogos Olímpicos, localizada na cidade de Saint-Ouen, que faz fronteira com Paris. O complexo conta com academias, salas de fisioterapia e espaço para os atletas se reunirem com suas equipes e receberem suas famílias.

A base de Saint-Ouen fica a cerca de 500 metros da Vila Olímpica. Além dela, instalações em Marselha, Lille, Seine-et-Marne, no arquipélago do Taiti e em Rio Maior, Portugal, servirão de apoio para as equipes do Brasil.

Na época do anúncio da base, em junho de 2022, o prefeito da cidade, Karim Bouamrane, comentou a parceria. "Esta é uma parceria histórica para nós. O Brasil é um grande país, de força econômica e esportiva, símbolo de pluralidade cultural. Teremos aqui em Saint-Ouen um mini Brasil, o que nos enche de orgulho", afirmou ao site do COB.

