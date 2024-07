Marta, do Orlando Pride, tem seis Bolas de Ouro e está na delegação para os Jogos Olímpicos - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 17/07/2024

A seleção feminina de futebol embarcou no Aeroporto do Galeão rumo a Paris para a disputa das Olimpíadas nesta quarta-feira (17). Após uma semana de treinamento na Granja Comary, em Teresópolis, Região Serrana do Rio, o time liderado por Marta busca o ouro inédito.

O Brasil está no grupo C. A equipe do técnico Arthur Elias estreia contra a Nigéria na próxima quinta-feira (25). Em seguida, enfrenta o Japão no dia 28, e a Espanha, atual campeã do mundo, em 31 de julho.

O torneio conta com 12 participantes, divididos em três grupos. Classificam-se para o mata-mata as duas melhores de cada chave, além das duas terceiras colocadas com melhor campanha.

Em sua última participação nas Olimpíadas, na edição de 2021, em Tóquio, o Brasil foi eliminado nas quartas de final para o Canadá. Após empate em 0 a 0 no tempo normal, a seleção caiu na disputa de pênaltis, que terminou em 4 a 3.