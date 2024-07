Ednaldo Rodrigues ao lado de Michelle Ramalho - Divulgação/CBF

Rio - Nesta terça-feira, 16, a CBF anunciou que Michelle Ramalho será a chefe de delegação da seleção brasileira feminina nos Jogos Olímpicos de Paris. Ela é presidente da Federação Paraibana de Futebol, é Conselheira Federal da (Ordem dos Advogados do Brasil) OAB e integra o Conselho Consultivo da CBF.

"Estou muito orgulhosa em chefiar a delegação nestes Jogos Olímpicos, que vai ter, pela primeira vez, a paridade de gênero. Agradeço também ao presidente Ednaldo Rodrigues pela confiança neste missão. Estou feliz em fazer parte dessa gestão que tanto valoriza as mulheres", disse Michelle, ao site da entidade.

O Brasil está no Grupo C dos Jogos Olímpicos, junto com Nigéria, Japão e Espanha. A estreia será contra a seleção nigeriana, no dia 25 de julho. A delegação embarca rumo à França já nesta quarta-feira.

"A Michelle Ramalho é uma liderança do futebol brasileiro. Ela comanda uma Federação que está crescendo e também se destaca na sua profissão. A minha gestão vai sempre dar protagonismo às mulheres. A Michelle vai nos ajudar muito nesta campanha histórica", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.