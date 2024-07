Milton Cunha comentará abertura das Olimpíadas na CazéTV - Reprodução

Publicado 15/07/2024 15:55

Rio - Milton Cunha comentará a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris, no próximo dia 26, mas longe da Globo. Conhecido por participar das transmissões do Carnaval na emissora carioca, ele foi confirmado como uma das atrações da CazéTV.

O anúncio foi feito no último domingo (15) com um vídeo bem-humorado, no qual Casimiro aparece inseguro ao vestir um look. O stremer decidiu pedir ajuda ao novo contrato da CazéTV, que muda seu visual e usa diversas frases de efeito.

Misericórdia! @Casimiro @CazeTVOficial Salve se quem puder! pic.twitter.com/k7772gkRGh — Milton Cunha (@MiltonCunha) July 14, 2024 “O apoteótico Milton Cunha estará com a gente na cerimônia de abertura das Olimpíadas. Vai ser faraônico!”, escreveu o canal.

Além da festa de abertura, a tendência é que Milton também esteja no encerramento pela CazéTV. O novo desafio não significa que ele deixará de ser o comentarista de Carnaval da Globo.