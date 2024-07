Seleção brasileira masculina de basquete disputará os Jogos Olímpicos de Paris - Divulgação/CBB

Publicado 11/07/2024 13:40 | Atualizado 11/07/2024 14:03

Classificado para os Jogos Olímpicos de Paris após uma campanha incrível no Pré-Olímpico, com vitória na final sobre a anfitriã Letônia, a seleção brasileira masculina de basquete foi convocada pelo técnico Aleksandar Petrovic.

A lista inicial conta com 14 nomes, mas dois serão cortados, já que apenas 12 podem ser inscritos nos Jogos. Há dúvidas quanto às participações dos armadores Raulzinho e Yago, ambos lesionados.

A base é a mesma que foi disputar o torneio em Riga valendo vaga em Paris. Dois nomes que integram o grupo são Elinho, armador do Corinthians, e Alexey Borges, atleta livre no mercado no momento.

Veja a lista completa:

Marcelo Huertas - Tenerife-ESP

Yago Mateus - Estrela Vermelha-SRB

Raul Neto - sem clube

Alexey Borges - sem clube

Elinho Corazza - Corinthians

George de Paula - SESI Franca

Vitor Benite - sem clube

Léo Meindl - Tokyo-JPN

Guilherme Santos - Golden State Warriors -EUA

Didi Louzada - sem clube

Bruno Caboclo - Partizan Belgrado-SRB

João Marcelo “Mãozinha” - sem clube

Lucas Dias - SESI Franca

Cristiano Felício - Granada-ESP