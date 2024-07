Kawhi Leonard está fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Kawhi Leonard está fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024AFP

Publicado 10/07/2024 15:02

Rio - Kawhi Leonard está fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O ala do Los Angeles Clippers ainda está em recuperação de uma lesão sofrida no joelho durante a temporada da NBA, a liga norte-americana de basquete, e foi dispensado pela Federação de Basquete dos Estados Unidos. O ala Derrick White, campeão com o Boston Celtics, será o substituto.

"Kawhi (Leonard) estava se preparando para as Olimpíadas nas últimas semanas e estava tendo treinos fortes em Las Vegas. Ele estava pronto para competir. No entanto, ele respeita que a USA Basketball e os Clippers determinaram que é melhor que ele fique se preparando para a próxima temporada durante o verão, ao invés de participar dos Jogos Olímpicos", disse o comunicado.

O ala, de 33 anos, tem histórico de lesões. Durante a temporada, Kawhi Leonard sofreu uma lesão no joelho e ainda estava em processo de recuperação. Embora tenha apresentado evolução durante os treinos, não deve ter condições de competir em alto nível nos Jogos de Paris 2024. Por conta disso, o Los Angeles Clippers chegou a um acordo com a Federação de Basquete dos Estados Unidos pela dispensa.

Derrick White, campeão da NBA com o Bostn Celtics, foi escolhido como substituto. White terá a companhia de Jayson Tatum, companheiro de equipe, na Seleção. O time de basquete dos Estados Unidos contará com estrelas como LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry nos Jogos de Paris 2024. A seleção americana estreia no dia 28, contra a Sérvia, e está no Grupo C com Porto Rico e Sudão do Sul.