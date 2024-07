A ginasta Rebeca Andrade e a skatista Rayssa Leal já são medalhistas e estarão na disputa por mais medalhas nos Jogos Olímpicos de 2024 - Reprodução

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 começam oficialmente no próximo dia 26. Essa será a 33ª edição do evento, que este ano terá muitas novidades. Mas, sem dúvidas, o grande diferencial do campeonato é que pela primeira vez o número de mulheres participantes será o mesmo dos homens.

Paris entra para a história ao realizar um evento planejado para fomentar a igualdade de gênero. Dos mais de 10 mil atletas participantes, serão cerca de 5 mil homens e 5 mil mulheres. Essa é a maior participação feminina nos jogos.

E a representação da mulher está presente também na logo dos Jogos. O símbolo é a união da medalha de ouro, a chama e o rosto de “Marianne” – uma figura feminina, grande símbolo da revolução e do povo da França.

E delegação brasileira não ficará para trás quando o assunto é representatividade feminina. Temos grandes atletas classificadas, com chances de medalhas, como a ginasta Rebeca Andrade e a skatista Rayssa Leal. O Time Brasil terá mais mulheres do que homens nos Jogos de Paris. Nosso país nunca antes enviou mais brasileiras do que brasileiros em uma Olimpíada.

A primeira brasileira a competir nos Jogos Olímpicos foi a nadadora Maria Lenk, nos Jogos de Los Angeles 1932. De lá para cá, as mulheres foram ganhando espaço e hoje temos a primeira edição do evento em que o número de atletas femininas brasileiras poderá bater recordes de medalhas.

Mas não podemos deixar de lembrar daquelas que também fizeram história nos jogos. A skatista Rayssa Leal se tornou a mais jovem medalhista olímpica brasileira, quando aos 13 anos venceu a medalha de prata nos Jogos de Tóquio em 2021.

Na ginástica artística temos a Rebeca Andrade, considerada uma das maiores ginastas brasileiras da história. Também em Tóquio, conquistou uma medalha inédita da ginástica para o Brasil, a de prata na disputa individual geral. Além disso, garantiu levou ouro na disputa de salto. Ela se tornou a primeira atleta brasileira a conquistar duas medalhas na mesma Olimpíada.

E não podemos esquecer da judoca Rafaela Silva. Nascida e criada na Cidade de Deus, a atleta entrou para a história do esporte brasileiro ao se tornar a primeira judoca campeã mundial de judô, em 2013. Nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, conquistou a medalha de ouro.

As mulheres são destaque em todas as áreas e no esporte não é diferente. Esse mês vamos ficar ligados nos Jogos Olímpicos e torcer ainda mais por elas. É a força feminina nas Olímpiadas!

