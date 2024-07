Cirurgia de papada: saiba tudo sobre o procedimento - Reprodução

Cirurgia de papada: saiba tudo sobre o procedimentoReprodução

Publicado 04/07/2024 09:00

Olá, meninas!

A papada, que é o terror de muitas mulheres, tem tratamento! Vocês sabiam? O problema afeta muito a aparência do rosto, mas tem solução. A indicação mais comum é a cirurgia de papada e em casos mais simples, alguns tratamentos estéticos também podem ajudar.

Para quem já se incomodou com aquele excesso de gordura e pele abaixo do queixo, então é só ficar ligado nessas dicas. Para saber mais sobre o assunto, conversamos com o Dr. Bruno Chagas , cirurgião buco-maxilo-facial. Confira a entrevista completa!

A cirurgia de papada é um procedimento estético que visa eliminar o acúmulo de gordura e pele na região do pescoço e abaixo do queixo. Essa intervenção proporciona um contorno mais definido e uma aparência rejuvenescida.

Quais são os tratamentos para reduzir a papada?

Os tratamentos podem ser cirúrgicos e não cirúrgicos. Os não cirúrgicos incluem reposição de colágeno fortalecendo a região do pescoço, aplicação de enzimas, criolipólise, radiofrequência, ultrassom microfocado, fios de sustentação, entre outros.

Os tratamentos cirúrgicos incluem a lipoaspiração da papada, onde a gordura superficial é removida. Pode ser realizado também a platismoplastia, onde o músculo platisma, que se localiza abaixo do queixo, é reposicionado e assim podemos também realizar a remoção da gordura mais profunda. Além da cirurgia do músculo digástrico e um lifting facial.

Estes procedimentos podem resolver muito a papada, porém, cada paciente tem uma indicação específica e necessita de avaliação de um especialista para conduta adequada.

Como evitar a papada?

Alguns hábitos podem prevenir a papada, como dieta saudável, evitar abaixar a cabeça e quanto estiver deitado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e cigarros. Além de evitar exposição solar, praticar exercícios e se alimentar com dieta rica em colágeno.

Para os casos de pessoas que passaram por cirurgia bariátrica, é preciso procurar um profissional para planejar a remoção da pele que sobra abaixo do queixo.

A papada pode gerar outros problemas?

O excesso de gordura e pele abaixo do queixo pode gerar problemas como por ronco e apneia. Algumas pessoas possuem a papada de ordem genética e necessitam de avaliação rigorosa para tratamento adequado, que podem ser com a cirurgia ortognática (procedimento de avanço ósseo mandibular, maxila e/ou queixo), colocação de prótese no queixo ou a platismoplastia.

Como é feita a cirurgia para retirar a papada? Quais os riscos?

A cirurgia para remoção da papada pode ser realizada em ambiente de consultório ou ambiente hospitalar, mas sempre com muito cuidado e assistência segura do cirurgião e colaboradores, pois é um procedimento delicado.

Pacientes que possuem papada em decorrência da musculatura frouxa, precisam de uma cirurgia chamada platismoplastia, onde o músculo é reposicionado. Quando é de origem de pele flácida, há necessidade da remoção do excesso da pele. Se for de origem mais profunda, a indicação é a remoção da gordura profunda através do acesso ao músculo platisma e músculo digástrico, que ficam abaixo do queixo. Se for papada com gordura superficial, pode ser realizada uma lipoaspiração com cânulas. Em todos os casos, é recomendado o uso de faixa elástica no pós-operatório e drenagem linfática da região.

Qualquer pessoa pode ser submetida a remoção da papada, desde que esteja com os exames pré-operatórios e saúde em dia. A recuperação completa pode levar até 15 dias. Os resultados podem ser vistos de forma imediata, mas o resultado final pode levar até 3 meses.