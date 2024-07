Júlia Helen vive a Elarrê na novela A Rainha da Pérsia, da TV Record - Divulgação / TV Record

Publicado 02/07/2024 09:00

Desde pequena, Júlia Helen tinha como brincadeira predileta repetir falas e gestos de seus filmes favoritos. Moradora de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, ela e sua família enfrentaram longas distâncias para que a menina pudesse participar de testes e cursos.

Aos 17 anos, iniciou o curso de Biomedicina. A escolha pelo curso não foi casual, Júlia sempre desejou ser uma atriz com um diploma na área de saúde. Assim, a jovem buscou o equilíbrio entre sua carreira artística e sua vida acadêmica.

Mas ela persistiu no sonho de ser atriz. E mesmo jovem, hoje aos 20 anos, tem uma história baseada na resiliência. Ouviu muitos ‘nãos’ e nunca desistiu do grande sonho de se tornar atriz.

Sua trajetória é marcada pela dedicação e pelo apoio de sua família, especialmente de seus pais, Cláudio e Fabiana, que sempre estiveram ao seu lado, enfrentando juntos os desafios e celebrando as conquistas.

A atriz fez diversos trabalhos na TV, no cinema e nos palcos, entres eles o filme “Acampamento de Férias 4”, com Luccas Neto, a novela “Cara e Coragem”, da TV Globo e também a série “Reis”, da Record.

Recentemente estreou na Record e interpreta Elarrê, na novela “A Rainha da Pérsia”, personagem que é antagonista da produção. A artista passou por uma preparação intensa para encarnar o papel e participou de gravações no Marrocos.

Vamos conhecer um pouco mais sobre a artista? Confiram a entrevista completa!

Quem é a Júlia? Conta um pouco sobre você?

Tenho 20 anos, sou solteira, iniciei com 17 anos a faculdade de biomedicina. Por quê biomedicina? Eu sempre disse, desde bem novinha, que eu gostaria de ser uma atriz que tivesse diploma de uma faculdade de medicina. Mas com a rotina totalmente focada em me tornar atriz, que sempre foi e sempre será meu foco, não consegui estudar para medicina. Pesquisei muito, pois sempre quis também ter uma formação acadêmica, me encantei com o curso. Esse ano precisei dar uma pausa para focar totalmente nas gravações de A Rainha da Pérsia.

Sempre quis ser atriz?

Ser atriz sempre foi e sempre será meu sonho realizado. É minha paixão, uma profissão esplêndida. Acho que o segredo para o sucesso é nunca desistir do que sonha, do que almeja e planeja para sua vida. Sempre fazer tudo com muita dedicação, vontade, concentração e paixão pelo ofício.

Você se acha um mulherão?

Me acho sim um mulherão! Sou uma pessoa que ouvi muitos “nãos” e nunca desisti do meu grande sonho que era me tornar uma atriz, fazer parte do elenco de filmes, séries e novelas, trabalhar com o que sempre sonhei. Já muito nova tive muita resiliência na minha vida. E acho que ser um mulherão é isso, mesmo enfrentando desafios, obstáculos, dificuldades, você nunca desistir de um sonho, ter confiança no que almeja.

Pode deixar um recado para todas as mulheres?

Um recado que eu posso dar para todas as mulheres é que todas nós somos fortes, cheias de garra, cheias de sonhos que serão realizados. Somos mulheres empoderadas. Nunca desistam dos seus sonhos, mulheres maravilhosas.