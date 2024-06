Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso abriram o jogo sobre como manter a chama acessa no casamento - Reprodução

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso abriram o jogo sobre como manter a chama acessa no casamentoReprodução

Publicado 26/06/2024 09:00

Olá, meninas!

A gente sabe que a rotina chega para todos os casais. São muitas atribuições, filhos, compromissos profissionais. Por isso, temos que manter algumas atitudes para uma relação com prazer, mesmo com o passar dos anos.

Os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank participaram do programa "Conversa com Bial" recentemente e o assunto esquentou quando o casal começou a falar sobre sexo. Os dois, que também são apresentadores e têm um programa no YouTube chamado "Surubaum", abriram o jogo sobre como mantém a chama acesa no casamento de 14 anos, mesmo com a rotina agitada de pais.

"É prazeroso, mas não é algo crucial em um relacionamento", revelou Giovanna. Bruno complementou: "Nós fazemos sexo quando temos tempo e conseguimos planejar".

A declaração do casal viralizou na internet, porque a rotina, que conta com uma agenda cheia de compromissos profissionais e pessoais, tocou em uma questão importante para muitos casais: como manter a intimidade viva quando se tem filhos e pouco tempo disponível? Para ajudar casais a enfrentarem essa realidade, a sexóloga e terapeuta Ruth Vieira compartilhou algumas dicas.

"Na correria do dia a dia, muitas vezes o tempo dedicado ao sexo acaba ficando reduzido, mas é possível se adaptar à nova realidade sem comprometer a intimidade e a satisfação do casal", afirmou Ruth. Confira os ensinamentos da especialista:

- Um dos pilares de qualquer relacionamento saudável é a comunicação. Falar sobre o assunto ajuda a alinhar as expectativas de cada um, resolver as preocupações e encontrar soluções em conjunto.

- Quando o tempo é curto, a qualidade dos momentos íntimos deve ser considerada importante. Gestos de carinho ao longo do dia podem manter a conexão do casa. Pode parecer pouco romântico, mas reservar um tempo específico para a intimidade pode garantir que os dois estejam preparados e animados para o momento. A antecipação se torna até excitante. Uma dica prática é ter um grupo no WhatsApp exclusivo para o casal, onde possam trocar áudios quentes e fotos indicando que “hoje tem!”.

- O tempo juntos deve ser explorado ao máximo. Massagens sensuais, produtos que geram sensações e brinquedos eróticos podem aumentar a excitação e o prazer. Ela ressalta que a intimidade não precisa estar restrita ao quarto. O beijo de língua diário e pequenos gestos ajudam a construir a excitação, garantindo que em pouco tempo o casal relaxe e tenha orgasmos intensos quando estiverem dedicados ao momento sensual.

- Ser criativo e encontrar maneiras de manter a intimidade viva, mesmo que seja rápido. As pequenas atitudes diárias fazem total diferença. Assim é possível adaptar um tempo curto para o sexo com a colaboração de ambos.

- A intimidade melhora significativamente o relacionamento, fortalecendo a conexão entre o casal e reduzindo o estresse. Manter a chama acesa não precisa ser necessariamente no quarto. A criatividade e a dedicação podem garantir a intimidade e o vínculo forte, independentemente da correria do dia a dia.